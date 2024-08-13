Трамп заявил, что поддерживал очень хорошие отношения с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью владельцу X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) Илону Маску заявил, что когда он возглавлял американскую администрацию, «очень хорошо знал» президента России Владимира Путина.