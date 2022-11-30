В Смоленской области запустили цех по переработке мясной продукции

В Руднянском районе запущен цех по переработке мясной продукции. В ходе рабочей поездки в муниципальное образований губернатор Алексей Островский посетил единственное в Смоленской области предприятие с полным циклом производства свинины и говядины.
В Руднянском районе запущен цех по переработке мясной продукции. В ходе рабочей поездки в муниципальное образований губернатор Алексей Островский посетил единственное в Смоленской области предприятие с полным циклом производства свинины и говядины.
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