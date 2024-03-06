Почти три тысячи новосибирцев стали участниками форума волонтеров «Тыл - для Победы!»

Андрей Травников поблагодарил участников и организаторов Форума за работу, обозначил задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей: «Благодарю организаторов Форума, Общественную палату Новосибирской области, министерство региональной политики, общественные организации, которые участвовали в подготовке, муниципалитеты.