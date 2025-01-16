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Царьград

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Обвели вокруг пальца. Спецслужбы России сорвали планы ГУР Украины под Горловкой

Обвели вокруг пальца. Спецслужбы России сорвали планы ГУР Украины под Горловкой

В результате оперативной игры украинские спецслужбы остались "с носом", а наше государство заработало на этой операции 100 тысяч долларов.

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Комментарии
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Амара Карпова
ФСБ МОЛОДЦЫ ребята👍👊🙏
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19 час.

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