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ИИ-агентов научили помнить — теперь их память можно взломать

ИИ-агентов научили помнить — теперь их память можно взломать

Исследователи представили GhostWriter: атака позволяет внедрять ложные воспоминания в агентов через письма и календари с эффективностью до 98%Исследователи из Университета штата Нью-Мексико представили атаку GhostWriter, которая позволяет незаметно влиять на долгосрочную память ИИ-агентов.

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