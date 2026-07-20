Исследователи представили GhostWriter: атака позволяет внедрять ложные воспоминания в агентов через письма и календари с эффективностью до 98%Исследователи из Университета штата Нью-Мексико представили атаку GhostWriter, которая позволяет незаметно влиять на долгосрочную память ИИ-агентов.