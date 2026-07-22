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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В женскую Премьер-лигу заявлены 12 команд, «Самара» и «Нефтяник» – допущены условно

РФБ объявила список команд, допущенных к участию в сезоне-2026/27 женской Премьер-лиги. Пока заявлены 12 клубов, 2 из них – условно.

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