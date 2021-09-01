Журнал «Профиль»

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Зеленский выступил за консультации с Германией и США о транзите газа

Зеленский выступил за консультации с Германией и США о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать немедленные консультации с США и ФРГ по вопросу транзита газа.

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Геннадий Бережнов
Ну очень хочется ему халявных 2-3 млрд. Долларов. Запудрил мозги и деду и ЕС. Покупай газ Зен. на границе с Россией и далее ваша радость, а за транзит ЕС будет платить!
Владимир Васильевич Бушминский
Сжиженный сланцевый газ надо принимать на привозе в Одессе и бесплатно раздавать членам НАТО!)

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