Зеленский выступил за консультации с Германией и США о транзите газа

Журнал «Профиль»ПолитикаЗеленский выступил за консультации с Германией и США о транзите газаПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал начать немедленные консультации с США и ФРГ по вопросу транзита газа.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновНу очень хочется ему халявных 2-3 млрд. Долларов. Запудрил мозги и деду и ЕС. Покупай газ Зен. на границе с Россией и далее ваша радость, а за транзит ЕС будет платить!Владимир Васильевич БушминскийСжиженный сланцевый газ надо принимать на привозе в Одессе и бесплатно раздавать членам НАТО!)Комментировать
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