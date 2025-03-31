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ВЕСТИ КРЫМ

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  • Eduard
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    Врятли оплакивать вас идиотов будут!В Крыму предлагаю...
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    Твари везде твари! Нравится Украина,шуруйте туда в ближайший ТЦК,оттуда на фронт и на погост!В Крыму предлагаю...

В Крыму предлагают сдаться вандалам, осквернившим могилы бойцов СВО и военкора

В Крыму предлагают сдаться вандалам, осквернившим могилы бойцов СВО и военкора

Депутат Госсовета Крыма Иван Манучаров заявил, что личности вандалов, надругавшихся над могилами военкора Александра Федорчака и трёх бойцов СВО Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого, установят.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
100% бздливые хохлята ухылянты сбежавшие в Крым от людожеров тцк. Твари вспомните чем закончил говнул в Одессе вас ждет возмездие по хуже. Закопают живьем на помойке и дело с концом.
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21 час.
Eduard
Твари везде твари! Нравится Украина,шуруйте туда в ближайший ТЦК,оттуда на фронт и на погост!
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15 час.
Eduard
Врятли оплакивать вас идиотов будут!
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15 час.
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