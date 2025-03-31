В Крыму предлагают сдаться вандалам, осквернившим могилы бойцов СВО и военкора

Депутат Госсовета Крыма Иван Манучаров заявил, что личности вандалов, надругавшихся над могилами военкора Александра Федорчака и трёх бойцов СВО Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого, установят.
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