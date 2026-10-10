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SPORT24.ru

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Палмер: «Челси» очень много для меня значит. Чувствую, что мы можем регулярно выигрывать большие трофеи»

Палмер: «Челси» очень много для меня значит. Чувствую, что мы можем регулярно выигрывать большие трофеи»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о продлении контракта с клубом до 2034 года.Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о продлении контракта с клубом до 2034 года.

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