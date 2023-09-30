Разработчики Alan Wake 2 рассказал, почему создание сиквела заняло так много вре...

Разработчики Alan Wake 2 рассказал, почему создание сиквела заняло так много времениКогда в мае 2010 года для Xbox была выпущена первая игра Alan Wake, большинство геймеров думали, что вскоре после этого мы увидим продолжение, учитывая успех игры.
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