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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Alan Wake 2 рассказал, почему создание сиквела заняло так много вре...

Разработчики Alan Wake 2 рассказал, почему создание сиквела заняло так много вре...

Разработчики Alan Wake 2 рассказал, почему создание сиквела заняло так много времениКогда в мае 2010 года для Xbox была выпущена первая игра Alan Wake, большинство геймеров думали, что вскоре после этого мы увидим продолжение, учитывая успех игры.

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