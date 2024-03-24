Москвичи могут пожертвовать пострадавшим в теракте в «Крокусе» с помощью сайта «Миллион призов»

Есть возможность перевести баллы, полученные за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом» и другихЖители Москвы могут перевести баллы, полученные за участие в городских электронных проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий» и других, в качестве пожертвований в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и их семьям.
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