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«ФИШЕ» выиграла Кубок Краснодарского края по парусному спорту

«ФИШЕ» выиграла Кубок Краснодарского края по парусному спорту

«ФИШЕ» выиграла Кубок Краснодарского края по парусному спортуСборный экипаж парусной команды «ФИШЕ» в составе Алексея Бунзи,  Дениса Грибанова, Павла Созыкина и Сергея Марука стал победителем серии Кубка Краснодарского края по парусному спорту в классе яхт MX700.

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