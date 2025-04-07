«ФИШЕ» выиграла Кубок Краснодарского края по парусному спорту

«ФИШЕ» выиграла Кубок Краснодарского края по парусному спортуСборный экипаж парусной команды «ФИШЕ» в составе Алексея Бунзи, Дениса Грибанова, Павла Созыкина и Сергея Марука стал победителем серии Кубка Краснодарского края по парусному спорту в классе яхт MX700.