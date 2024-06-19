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Названы города России и страны, где в июле можно намного дешевле отдохнуть

Названы города России и страны, где в июле можно намного дешевле отдохнуть

В Пятигорске, Минеральных водах и Новокузнецке советуют в июле отдыхать тем, кто хочет сэкономить. Информацию о снижении цен на отели &quot;три звезды&quot; опубликовали &quot;Известия&quot; со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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