Названы города России и страны, где в июле можно намного дешевле отдохнуть

В Пятигорске, Минеральных водах и Новокузнецке советуют в июле отдыхать тем, кто хочет сэкономить. Информацию о снижении цен на отели "три звезды" опубликовали "Известия" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
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