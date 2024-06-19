Названы города России и страны, где в июле можно намного дешевле отдохнуть

В Пятигорске, Минеральных водах и Новокузнецке советуют в июле отдыхать тем, кто хочет сэкономить. Информацию о снижении цен на отели "три звезды" опубликовали "Известия" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.