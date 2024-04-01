Как решают проблему с водителями-нарушителями предприятия, входящие в состав "Союза транспортников Кубани"? Всё просто: водители из одного предприятия переходят в другое, с одного маршрута на другой.
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Как решают проблему с водителями-нарушителями предприятия, входящие в состав "Союза транспортников Кубани"? Всё просто: водители из одного предприятия переходят в другое, с одного маршрута на другой.