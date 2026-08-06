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«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом

«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом

«Реал» и нападающий Винисиус Жуниор близки к пролонгированию соглашения. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» и бразильский форвард продвинулись в переговорах 5 августа, им осталось обсудить последние детали.

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