«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом

«Реал» и нападающий Винисиус Жуниор близки к пролонгированию соглашения. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» и бразильский форвард продвинулись в переговорах 5 августа, им осталось обсудить последние детали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии