Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Если они сами такие , как они их не впустят... Как сказал Горбунков: На их месте должен был быть Я...Открывайте ворота...
  • alik3456 Джексон
    А может их сразу на Калыму? Там работа быстро найдётся.За шесть месяцев ...
  • Тамара Елисеева
    Они, что из Киева приехали? В России много городов. Жируют за наш счет.За шесть месяцев ...

Британская агентура в России

Британская агентура в России

Важный момент для понимания результативности работы британских спецслужб – её основа это системность, последовательность работы и её размах.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Парень, я тебе 100 очков дам вперёд, даже с дивана Разведчики иногда лежат и на диване
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15 час.
лина любимцева
Англия и США, какие бы отношения с тем или иным государством ни были, они ВСЕГДА работают в ущерб и против этих стран. Выискивают слабые места и на этом паразитируют, и создают своих агентов влияния. И НИКОГДА не расслабляются. Не как у нас: &quot;Боже, храни...&quot;... дальше знаете...
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11 час.
лл
лина любимцева
Но только ИНОГДА....
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11 час.

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