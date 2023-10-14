Британская агентура в России

лина любимцева

Англия и США, какие бы отношения с тем или иным государством ни были, они ВСЕГДА работают в ущерб и против этих стран. Выискивают слабые места и на этом паразитируют, и создают своих агентов влияния. И НИКОГДА не расслабляются. Не как у нас: "Боже, храни..."... дальше знаете...