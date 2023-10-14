Важный момент для понимания результативности работы британских спецслужб – её основа это системность, последовательность работы и её размах.
Британская агентура в России
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Парень, я тебе 100 очков дам вперёд, даже с дивана Разведчики иногда лежат и на диване
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15 час.
лина любимцева
Англия и США, какие бы отношения с тем или иным государством ни были, они ВСЕГДА работают в ущерб и против этих стран. Выискивают слабые места и на этом паразитируют, и создают своих агентов влияния. И НИКОГДА не расслабляются. Не как у нас: "Боже, храни..."... дальше знаете...
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11 час.
лл
лина любимцева
Но только ИНОГДА....
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11 час.
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