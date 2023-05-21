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Замминистра науки и высшего образования РФ Кучеренко умер в самолете

Замминистра науки и высшего образования РФ Кучеренко умер в самолете

В Telegram-канале Минобрнауки было сообщено о том, что статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, Петр Александрович Кучеренко, скончался 20 мая во время возвращения из рабочей командировки на Кубу.

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