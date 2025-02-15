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Снукер. Welsh Open. Полуфинал. Селби сыграет с Бреселем, Магуайр встретится с Картером

Снукер Welsh Open Лландидно, Уэльс Полуфинал Люка Бресель (Бельгия) – Марк Селби (Англия) – 16.00 Стивен Магуайр (Шотландия) – Али Картер (Англия) – 22.

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