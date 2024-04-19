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  • lady lyudmila
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Родителей юных орловских спортсменов просят поставить точку в споре депутата и директоров спортшкол

Родителей юных орловских спортсменов просят поставить точку в споре депутата и директоров спортшкол

Работу детских спортивных секций в Орловской области обсуждали депутаты, чиновники и руководители учреждений на выездном заседании профильного комитета Орловского облсовета, которое прошло на базе нового футбольного манежа.

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