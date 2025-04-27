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Закон, порядок, государство

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В Забайкальском крае военнослужащие ВВО приняли участие в акции «Пробег Победы»

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО приняли участие в акции «Пробег Победы»

Следуя по улицам города, автомобилисты сопровождали свое движение громкими сигналами, а из окон развевались флаги Российской Федерации и Знамена Победы.

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