Актер из сериала "Метод" Никита Кукушкин стал отцом второй раз

Российский актер Никита Кукушкин, известный зрителям по сериалам "Метод", "Оливье и роботы", "Идентификация", "Колл-центр" и другим, год назад покинул Россию вместе с супругой Анной Назаровой и их дочерью Софией.
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