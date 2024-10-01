Работающих инвалидов в Иркутской области стало больше

В 2024 году количество работающих инвалидов увеличилось на 237 мест, включая 56 специализированных. 65 работодателей в Иркутской области применили альтернативные методы выполнения квоты, создав 404 рабочих места для инвалидов.
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