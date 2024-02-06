Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

НСА: в 2023 г. аграрии УФО застраховали в 2 раза больше посевов, чем годом ранее

НСА: в 2023 г. аграрии УФО застраховали в 2 раза больше посевов, чем годом ранее

В Уральском федеральном округе в 2023 г. сельхозпроизводители застраховали в 2 раза больше посевов, чем за предыдущий год, – следует из предварительных данных Национального союза агростраховщиков по состоянию на 1 января 2024 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх