НСА: в 2023 г. аграрии УФО застраховали в 2 раза больше посевов, чем годом ранее

В Уральском федеральном округе в 2023 г. сельхозпроизводители застраховали в 2 раза больше посевов, чем за предыдущий год, – следует из предварительных данных Национального союза агростраховщиков по состоянию на 1 января 2024 г.
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