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Регионы России

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Nvidia достигла соглашения о покупке ИИ-стартапа Hugging Face за $12,9 млрд

Nvidia достигла соглашения о покупке ИИ-стартапа Hugging Face за $12,9 млрд

Американская компания Nvidia Corp. объявила о достижении соглашения о приобретении стартапа Hugging Face, специализирующегося на искусственном интеллекте, за $12,93 млрд.

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