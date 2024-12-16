Комитет ГД одобрил проект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов для юридических лиц за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, а также кальянов, сообщает ТАСС.