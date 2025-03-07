CBS News: Европа поддерживает Киев больше на словах Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press) Американцы могут резко снизить военную поддержку киевского режима.
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