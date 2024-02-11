Двое мужчин ночью поломали ледовый городок за 9 млн рублей в Чите

А

Александр

Пора вандализм наказывать реальными сроками. Вандализм сродни терроризму. Даже в Санкт-Петербурге постоянно разбиваются стекла в павильонах на остановках общественного транспорта. Гасятся вечные огни у мемориалов. Вроде, стало много камер видеонаблюдения. Пора их использовать для искоренения вандализма.