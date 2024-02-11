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Двое мужчин ночью поломали ледовый городок за 9 млн рублей в Чите

Двое мужчин ночью поломали ледовый городок за 9 млн рублей в Чите

В Чите двое мужчин сломали декоративные ледяные ёлочки и часть стенки в ледовом городке на площади Ленина, на возведение которого потратили не менее 9 млн рублей.

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Комментарии
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А
Александр
Пора вандализм наказывать реальными сроками. Вандализм сродни терроризму. Даже в Санкт-Петербурге постоянно разбиваются стекла в павильонах на остановках общественного транспорта. Гасятся вечные огни у мемориалов. Вроде, стало много камер видеонаблюдения. Пора их использовать для искоренения вандализма.
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