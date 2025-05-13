Депутат Останина: люди жалуются на отсутствие службы реагирования на угрозу собак

В России необходимо создать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, так как сегодня у жителей нет возможности сообщить об этом и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно.
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