С кем после развода у мусульман остается ребенок?

Представители большинства религиозных конфессий могут как вступить в брак, так и развестись. Не является исключением и ислам.
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