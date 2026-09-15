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Ark Invest продала акции Circle на $14 млн.

Ark Invest продала акции Circle на $14 млн.

В понедельник компания Ark Invest продала акции Coinbase, Circle, Bullish, Bitmine Immersion Technologies, а также собственного спотового BTC-ETF, воспользовавшись ростом котировок криптокомпаний.

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