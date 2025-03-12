И никакого Таро: в Госдуму внесен законопроект о запрете астрологии, гаданий и магии

И никакого Таро: в Госдуму внесен законопроект о запрете астрологии, гаданий и магииВ Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина в своем ТГ -канале.