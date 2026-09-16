ИИ-модели начали общаться на «сюрреалистическом диалекте»

Модели искусственного интеллекта начали общаться на «сюрреалистическом диалекте». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование лаборатории Emergence.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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