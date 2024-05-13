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Эхо событий 6-го школьного дня 13.05.2024.

Эхо событий 6-го школьного дня 13.05.2024.

13 мая в учреждении образования прошёл День трудового воспитания и профессиональной ориентации.Учащиеся 7-ых классов посетили выставку ´Житие великомученика Георгия Победоносца´ в Духовно-просветительском центре.

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