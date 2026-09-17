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Воронежские новости

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В Россоши на три месяца раньше срока открыли обновлённый Северный путепровод

В Россоши на три месяца раньше срока открыли обновлённый Северный путепровод

За время работ конструкцию путепровода существенно обновили. Демонтировали старые элементы, переустроили контактную и кабельную сети, привели в порядок дорожное покрытие и конусы насыпи, смонтировали освещение, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку.

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