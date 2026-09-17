В Россоши на три месяца раньше срока открыли обновлённый Северный путепровод

За время работ конструкцию путепровода существенно обновили. Демонтировали старые элементы, переустроили контактную и кабельную сети, привели в порядок дорожное покрытие и конусы насыпи, смонтировали освещение, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку.