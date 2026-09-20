Бельгия получила партию новых F-35, что позволит передать Киеву старые F-16

Партию американских истребителей F-35 получили бельгийские ВВС в пятницу, что позволит в будущем передать Украине стоящие сейчас на вооружении F-16, 19 сентября сообщает газета Le Soir со ссылкой на Минобороны Бельгии.
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