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Бельгия получила партию новых F-35, что позволит передать Киеву старые F-16

Бельгия получила партию новых F-35, что позволит передать Киеву старые F-16

Партию американских истребителей F-35 получили бельгийские ВВС в пятницу, что позволит в будущем передать Украине стоящие сейчас на вооружении F-16, 19 сентября сообщает газета Le Soir со ссылкой на Минобороны Бельгии.

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