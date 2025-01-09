RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Г
    «Доступность медицинских услуг» это видимо когда к профильному врачу попадешь через участкового терапевта! А к тому ...В Госдуме разъясн...
  • Eduard
    Тупая шутка от идиота!Байден призвал Ха...
  • Александр Жигилий
    На Руси есть такое выражение-"Нельзя быть немножко беременной! Либо -Да, либо- Нет!" Пашинян решил опровергнуть это????«Быть членами дву...

В московском штабе по контролю за реновацией пройдут четыре встречи с населением

В московском штабе по контролю за реновацией пройдут четыре встречи с населением

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в январе на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации пройдут четыре встречи граждан с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх