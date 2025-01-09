В московском штабе по контролю за реновацией пройдут четыре встречи с населением

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в январе на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации пройдут четыре встречи граждан с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии