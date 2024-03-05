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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еженедельный чарт Steam: в первую десятку вошёл симулятор управления супермар...

Еженедельный чарт Steam: в первую десятку вошёл симулятор управления супермар...

Еженедельный чарт Steam: в первую десятку вошёл симулятор управления супермаркетом, а новинки не добрались даже до топ-20Сайт SteamDB опубликовал список игр, принёсших наибольшую выручку в Steam в период с 27 февраля по 5 марта.

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