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Алаудинов показал видео уничтожения техники ВСУ под Суджей: горит превосходно

Алаудинов показал видео уничтожения техники ВСУ под Суджей: горит превосходно

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.

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