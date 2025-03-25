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  • Владимир Алтайцев
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    Ни США, НИ ТЕБЯ, ЗЕЛЯ, на Запорожской АС НЕ БУДЕТ... СКАЗАЛИ ТЕБЕ, НЕ СУЕТИСЬ... А то на острове СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ ОКАЖЕШЬ...Зеленский: в согл...

Сын экс-министра Реймана назначен гендиректором компании-производителя "Р-ФОН"

Сын экс-министра Реймана назначен гендиректором компании-производителя "Р-ФОН"

У компании "Рутек", производителя отечественного смартфона "Р-ФОН", сменился генеральный директор. На эту должность был назначен Евгений Рейман, сын бывшего министра связи РФ Леонида Реймана, следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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