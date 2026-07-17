Новосибирский завода внедрил автоматизированный станок для ремонта коллекторов тяговых электродвигателей

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ), входящий в машиностроительный холдинг «Синара — Транспортные Машины», ввел в эксплуатацию современное оборудование для ремонта коллекторов якорей тяговых электродвигателей электровозов модели 2ЭС6 «Синара».
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