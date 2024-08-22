Почти 392 тысячи немцев ежедневно ездят на работу в Гамбург

В 2023 году 391 900 немцев приезжали на работу в Гамбург с окрестных территорий, 22 августа пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные федерального исследовательского института строительства, городского хозяйства и территориального развития (BBSR) в Бонне.