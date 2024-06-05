Почему кондиционер в машине перестал работать: основные причины поломки

Как понять, что кондиционер в машине начал дурить? Простой, в общем-то, вопрос, не правда ли? Вы его включили, но не ощутили прохлады – вот и вся диагностика… Из дефлекторов идет воздух, но вы уже нервничаете и вам кажется, что он то ли теплый, то ли холодный.