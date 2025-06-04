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Глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Глава Пентагона Пит Хетсег впервые пропустит встречу международной контактной группы для координации помощи Украине, сообщает The Associated Press (AP).

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