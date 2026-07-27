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Царьград

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В Новосибирске задержали таксиста-нелегала за финансирование террористов

В Новосибирске задержали таксиста-нелегала за финансирование террористов

Мигрант оказался сторонником запрещённого в России "Исламского государства*"Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали иностранца, который работал таксистом и, по версии следствия, переводил деньги участникам террористической организации.

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