В Киеве оскорбили спецпредставителя КНР Ли Хуэя, неприлично исковеркав его имя

КИЕВ, 20 марта, ФедералПресс. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов неприлично исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта.
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