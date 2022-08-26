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"Мощный прилив купюр": 3 знака зодиака с головой накроет огромная денежная волна в ближайшие дни

"Мощный прилив купюр": 3 знака зодиака с головой накроет огромная денежная волна в ближайшие дни

Астрологи указали на знаки зодиака, которые поймают огромную денежную волну до 31 августа. Мощный прилив купюр предсказали звезды представителям именно этих трех созвездий, а новый вектор Вселенной направит их на верный путь.

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