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Учёные составили подробную карту риска воздействия свинца на детей в США

Учёные составили подробную карту риска воздействия свинца на детей в США

Исследователь Эрик Риттер составил карту риска воздействия свинца на детей по территории США. Она охватывает 83 388 переписных участков и 3222 округа.

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