Шеремет: ограничение въезда мигрантов на время СВО укрепит безопасность страны. Полностью с этим согласен. РВСН.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

а где остальные депутаты ? уроды и подонки .Может надо с них начинать очищать Россию