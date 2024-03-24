Шеремет: ограничение въезда мигрантов на время СВО укрепит безопасность страны

На время проведения специальной военной операции необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию. С таким предложением в интервью РИА «Новости» выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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