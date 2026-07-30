Җиңел машинаның ике егетне бәрдерүе видеога эләккән

Татарстанның Яшел Үзән районында юл-транспорт һәлакәте булган. Республиканың Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, Volkswagen автомобилен йөртүче зебрада ике җәяүлене бәрдергән, нәтиҗәдә алар җәрәхәтләр алган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии