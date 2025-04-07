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Царьград

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Япония и США: Премьер Исиба стремится снизить 24% пошлины на товары

Япония и США: Премьер Исиба стремится снизить 24% пошлины на товары

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует визит в США для обсуждения вопроса о 24% пошлинах на японские товары.

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